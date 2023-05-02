Akşener: Eğer PKK’lıysam derhal beni tutuklayın şerefsizler

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, "Eğer ben PKK’lıysam benim dokunulmazlığım yok, derhal beni tutuklayın şerefsizler, derhal tutuklayın ne işe yarıyorsunuz. PKK kanlı bir terör örgütüdür, onunla mücadele etmek herkesin boynunun borcudur, etmeyen haindir. PKK ile barışmaya çalışan hain oğlu haindir" dedi.

Akşener, 14 Mayıs seçim çalışmaları kapsamında bugün Afyonkarahisar’da düzenlenen mitingde konuştu.

Akşener'in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

'Millet iradesine darbe demek kadar ahlaksız bir söz olamaz'

“Bir seçime gidiyoruz; seçim seçmen için bayramdır. Siyasetçinin milletinin karşısında tartıldığı, milletinin derdini dinlediği bu dertlere özümler ürettiği ve milletinin tartısına çıktığı demokrasi şölenidir. Biz sanki seçime değil savaşa gidiyoruz. Biri çıkıp diyor ki 14 Mayıs’ta bunlar kazanırsa darbedir. Millet iradesine darbe demek kadar ayıp, ahlaksız bir söz olamaz. Muhterem 21 yıl bu millet seni seçti biz de milletimizin kararına uyduk. Millet bir karar verir bu atla deve değil. Ama yetkiye, güce, hırsızlığa, haksızlığa doymadınız onun için de milletin iradesinden kaçıyorsunuz.

'PKK ile barışmaya çalışan hain oğlu haindir'

Ben ne şanssız insanım, bu ülkenin en uzun sınır dışı harekatının altında imzası olan tek İçişleri Bakanıyım. PKK ile yapılan mücadelede o imzayı atan benim. Yahu Afyon’da PKK’lıyım Diyarbakır’da faili meçhulcüyüm. Yahu arkadaşlar kafayı mı yediniz? Her yerde aynı adamlar farklı şey söylüyor. Eğer ben PKK’lıysam benim dokunulmazlığım yok, derhal beni tutuklayın şerefsizler, derhal tutuklayın ne işe yarıyorsunuz. Bir PKK’lıya bir teröriste bir haine nasıl tahammül ediyorsunuz tutuklayın beni eğer bu böyle doğruysa. Ya da iftira etmeyin. PKK kanlı bir terör örgütüdür, onunla mücadele etmek herkesin boynunun borcudur, etmeyen haindir. PKK ile barışmaya çalışan hain oğlu haindir.

'Bana laf eden çakallar, sağ elinizde Hizbullah var sizin'

Gaffar Okkan Diyarbakır’da Hizbullah tarafından şehit ediliyor. Bana laf eden çakallar; sağ elinizde Hizbullah var sizin, Gaffar Okkan’ın katilleri ile berabersiniz kime laf ediyorsunuz. Aynı zamanda Sinan (Sinan Ateş) kardeşim katledildi, Başkentin orta yerinde genç bir kadın dul kaldı iki küçük kız çocuğu babasız kaldı. Azmettiriciler belli katiller belli. Ey Recep Bey, bu ülkenin tek adamısın sen nasıl oluyor da ne katili bulabildin ne azmettiricisini buldun. Dayan oğlum 2 hafta kaldı. Burada bulunan bu kişi var ya, azmettiricisini de katilini de yakalanacak ensesinden hesap sorulacak. Muhsin Başkan’ın katlinin sonrasında kim ne yaptı bulunamadı, onların da peşinden gidilip hesabı sorulacaktır.

'Hangi akıl erkekle erkeğin evliliğinin serbest kalacağını düşünür'

Bugün konuşulanlara baktığımız zaman kafayı yemiş bir grup tarafından yönetildiğimiz ortaya çıktı. Aman ha, ne olur bu arkadaşları bir an evvel emekli edelim. Adam tuhaf evliliklere kafa takmış, onca problem arasında hangi akıl erkekle erkeğin evliliğinin serbest kalacağını düşünür anlayabilmiş değilim. Daha da ileri gitti bu fantezi; erkeklerle hayvanları da evlenmekte serbest bırakacakmışız. İnanmış, dindar, imanı olan bir insan bunları akıl edebilir mi? Çıktı Adalet Bakanı, biz kazanırsak FETÖ’cüler serbest kalacakmış Yahu arkadaş sen gelirdin, anlatırdın, bir FETÖ övgüsü, kitap yazacak gibi… Ne ara sen bizi FETÖ’cü yaptın da kendin FETÖ’cülükten kurtuldun. Açtırma kutuları söyletme kötüleri. Başbakanlık yapmış bir arkadaş, Binali Yıldırım’dan bahsediyorum. İstiklal Marşı’nı kağıttan okuyamadı buna karşılık bizi işgal gücü yaptı.