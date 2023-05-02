Akşener: Bürokratlar Hakan Atilla’dan ders çıkarmalı

Eski Halkbank yöneticisi Hakan Atilla, 27 Mart 2017’de ABD’de gözaltına alınmış ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla bu ülkede açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. 32 ay hapis cezası alan Atilla, 19 Temmuz 2019’da tahliye edilmişti. Atilla, Türkiye’ye dönüşünün ardından dönemin Hazine bakanı Berat Albayrak tarafından törenle karşılanmıştı.

Eski Halkbank müdürü, dün Kıbrıs’a gitmek isterken pasaportuna el konduğunu ve karakola götürüldüğünü duyurmuştu.

'Bürokratlar ibret almalıdır'

Gazeteci Fatih Altaylı’ya konuşan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, "Yasa dışı talimatlara uyan her bürokrat bu olaydan ibret almalıdır” dedi.

Akşener şunları söyledi:

“Bir bürokratın nasıl kullanılıp harcandığının timsalidir. İşlerine yararken nasıl ödüllendirilip, işleri bitince nasıl kirli bir mendil gibi buruşturulup çöpe atıldığının öyküsüdür. Tüm bürokratlar bundan ders çıkarmalıdır.”