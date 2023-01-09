Peru'da yeni hükümet Morales'in ülkeye girişini yasakladı

Peru İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Bolivya Eski Devlet Başkanı Evo Morales de dahil olmak üzere dokuz Bolivya vatandaşının ülkeye girişini yasakladığını söyledi.

Yasak kararı, Peru'da Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun senato tarafından görevden alınmasının ardından başlayan toplu protestoları takiben geldi. Bakanlık, kitlesel protestolardan dolayı "Bolivya vatandaşlarını" sorumlu tutarken, açıklamada, çok sayıda Bolivya vatandaşının "Peru'nun göçmenlik yasasına, ulusal güvenliğine ve iç düzenine aykırı siyasi faaliyetlerde bulunmak üzere" ülkeye girdiğini iddia etti.

Evo Morales, senato tarafından devrilen Pedro Castillo'yu desteklemiş ve tutuklanmasının yasadışı ve anayasaya aykırı olduğunu belirtmişti.

Peru'daki protestolar, Castillo'nun görevden alınması ve tutuklanmasını takiben Aralık ayı başlarında başladı.

Protestocular, hükümetin istifasını, Kongre'nin kapatılmasını, anayasa değişikliğini ve Castillo'nun serbest bırakılmasını talep ederek sokaklara dökülürken şimdiye kadar eylemlerde 20'den fazla kişi yaşamını yitirdi.