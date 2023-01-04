Peru'da protestolara devam kararı

Peru'da kitle örgütleri, devlet başkanı Dina Boluarte'nin istifası, erken genel seçim yapılması ve eski devlet başkanı Pedro Castillo'nun serbest bırakılması talebiyle kitlesel protestoları sürdürme kararı aldı.

Ülkenin Arequipa, Ayacucho, Apurimac, Cusco, Moquegua, Madre de Dios ve Puno eyaletlerinde yurttaşların, süresiz grev çağrııyla yürüyüşler yapacağı belirtildi.

Ayacucho, Huancavelica ve Apurimac eyaletlerinde bulunan kitle örgütlerinin de bugün başlayacak protestolara katılıp katılmayacağını henüz değerlendirme aşamasında olduğu ifade edildi.

Peru Genel İşçiler Sendikası (CGTP), yurttaşlara başkent Lima'da yürüyüş ve protesto düzenleme çağrısında bulunmuştu. Sendika, genel seçimlerin yapılması, Boluarte'nin istifası ve Kongre'nin kapatılmasına dönük talepleri de desteklediğini duyurdu. Protestolara Sol ve İlerici Siyasi Örgütler Koordinasyonu'nun (COIP) da katılacağı ifade edildi.

Peru'da ne oluyor?

Castillo, devlet başkanlığı görevinden alınmadan önce, ulusa sesleniş konuşmasında, Kongre'nin feshedildiğini, ülkeyi acil durum hükümetinin yöneteceğini ve yeni Kongre için seçime gidilerek 9 ay içinde yeni anayasanın hazırlanacağını söylemişti.

Kongre'nin hükümetini hedef aldığını kaydeden Castillo, "Kongre hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi yerle bir etti. Bir 'Kongre diktatörlüğü' kurmak için Anayasa Mahkemesinin onayıyla güçler dengesini bozdu" demişti.

Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmiş, sonrasında polis tarafından gözaltına alınmıştı.

"Anayasal düzeni ihlal" etmekle suçlanan Castillo'nun 18 ay önleyici hapis cezası yüksek mahkemece onanmıştı.