Peru'da solcu başbakan görevden ayrıldı, tüm kabine değiştirildi

Çarşamba günü, Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, solcu Başbakan Guido Bellido'nun istifasını kabul etti. Bu, diğer tüm bakanların istifasına yol açtı ve sonuç olarak Castillo, Kabine'yi değiştirmek zorunda kaldı.

Bakanlar Kurulu'na yeni bir başbakan atamanın yanı sıra içişleri, eğitim, çalışma, kültür, üretim ve enerji bakanlıklarında da değişiklikler yapıldı.

Castillo, "Önce Peru'yu koymanın zamanı geldi. Bu nedenle, hizmetleri için teşekkür ettiğim Bakanlar Kurulu Başkanı Guido Bellido'nun bugün istifasını kabul ettiğimizi ülkeye bildiriyorum" dedi.

Çarşamba günü yerel saatle 19.30'da Hükümet Sarayı'nın Altın Salonunda düzenlenen törenle yeni bakanlar açıklandı. Geniş Cephe (FA) koalisyonunun eski milletvekili Mirtha Vasquez, yeni Başbakan olarak yemin etti. Vasquez, kendisinden önceki 'Marxist' başbakana göre daha 'orta yolcu' bir aday olarak öne çıkıyor.

İstifa eden başbakan Guido Bellido'nun partisi Peru Libre'nin lideri Vladimir Cerrón, kabinedeki değişiklikten pişmanlık duyduğunu ve bunun bir "öncesi ve sonrası" olduğunu söyledi.

Castillo yeni kabineyi belirlemeden önce “muhafazakar ve devrimci arasında” seçim yapması gerektiğini söyleyen Cerrón, yeni ekibin “sağcıları, burjuva solcuları ve hainleri” içermemesi gerektiğinde ısrar etti.

Cerrón, “Peru Libre'nin iktidardaki payını talep etmesinin zamanı geldi” dedi.

'Özel teşebbüse bağlılığı teyit ediyoruz'

İçişleri Bakanı olarak Luis Barranzuela, Eğitim Bakanı olarak Carlos Gallardo, Çalışma Bakanı olarak Betssy Chavez, Kültür Bakanı olarak Gisela Ortiz, Üretim Bakanı olarak Jose Rogger ve Enerji olaraksa Eduardo Gonzalez atandı.

Pedro Castillo, "İyi yönetimi teşvik etmeyi amaçlayan kararlar aldım. Güçler dengesi, hukukun üstünlüğü ile demokrasi arasında bir köprüdür." dedi.

Castillo, "Peru'nun özel teşebbüse olan bağlılığını bir kez daha teyit ediyor ve onun yolsuzluk olmadan ve sosyal sorumlulukla çalışması ve ulusal üretim çeşitliliğine öncelik vermesi gereğini vurguluyoruz" dedi.