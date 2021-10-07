Peru'da başbakan istifa etti

Peru'da Devlet Başkanı Pedro Castillo, Bakanlar Konseyi Başkanı Guido Bellido'nun istifasını kabul ettiğini açıkladı.

Castillo yaptığı açıklamada "Şimdi Peru'yu ideolojiler üstüne koymanın zamanı. Bugün ulusa hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiğim Bakanlar Konseyi Başkanı Guido Bellido'nun istifasını kabul etmeye karar verdik" dedi.

Kararın "istikrar ve yönetim" adına alındığını söyleyen Castillo "Peru'nun özel yatırıma bağlılığını onaylıyoruz, bunun yolsuzluk olmadan ve sosyal sorumlulukla uygulanmasının altını çiziyoruz" ifadelerini kullandı.

Peru medyasında yer alan haberlere göre Bellido, Devlet Başkanı Castillo'nun isteği üzerine istifasını verdi.

Bellido mektubunda "Kurumun tüm görevlerini yerine getirmiş olarak, benden talep ettiğiniz üzere Bakanlar Konseyi Başkanlığından geri dönülmez istifamı vermekten memnuniyet duyuyorum" dedi.