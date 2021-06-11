Peru'nun yeni solcu lideri Pedro Castillo kimdir?

Peru'nun yeni cumhurbaşkanı seçilen Peru Libre (Özgür Peru) partisinin solcu adayı Pedro Castillo, seçim gününe kadar ana akım medya tarfından karalamalar dışında tamamen görmezden gelindi ve oylama öncesi herhangi bir ankette ilk beşte yer almamasına rağmen birinci oldu.

Seçime dışarıdan aday olarak katılan Castillo, Cajamarca'nın And bölgesinden bir köy öğretmeni. Kendisi Ağustos 2017'de, Pedro Pablo Kuczynski'nin neoliberal reformlarına karşı kısmi bir zaferle sonuçlanan ülke çapındaki öğretmen grevlerine öncülük etti. Castillo ayrıca başkan seçildiği takdirde bir öğretmen maaşından fazlasını kabul etmeyeceğine de söz verdi.

Castillo'nun siyasal programı neoliberalizm karşıtı ekonomik politikalarla öne çıkıyor. Solcu liderin vaatleri arasında madencilik, petrol ve gazın kamulaştırılması yer alıyor. Castillo devletin, özel sektörle rekabet edebilecek devlet endüstrileriyle ekonomide öncü bir rol üstlenmesi gerektiğini savunuyor. Kendisi her ne kadar ABD menşeli medya ve ülkesinin ana akım medyası tarafından "marksist" olmakla yaftalansa da Castillo “piyasaları olan bir halk ekonomisi” modelinin uygulanmasını ön görüyor.

Castillo'nun programı, ülkenin 90'lardaki diktatörü Fujimori dönemi anayasasını elden geçirmek için bir kurucu meclis oluşturma planındaki Peru solunun geri kalanıyla örtüşüyor.

Castillo kürtajın serbest bırakılması üzerine kararı "gelecekteki kurucu meclise bırakacağını" söylüyor. Öte yandan kendisi LGBT gündemlerinde "toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı" muhafazakar tutumuyla biliniyor.