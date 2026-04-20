Peru’da seçim krizi büyüyor: Kesin sonuçlar mayıs ortasına kaldı

Peru’da devlet başkanlığı seçimlerinin kesin sonucu, itiraz edilen oy pusulalarının incelenmesi tamamlanmadan açıklanmayacak. Geçen hafta yapılan oylamanın nihai sonucunun ancak mayıs ortasında netleşeceği duyuruldu.

Resmi verilere göre oyların yüzde 93’ü sayılmış durumda. Buna göre sağcı aday Keiko Fujimori yüzde 17 ile ilk sırada bulunuyor. Peru’nun seçim sistemine göre en çok oy alan iki aday ikinci turda karşı karşıya geliyor.

İkinci sıra için ise solcu aday Roberto Sanchez ile aşırı muhafazakâr Rafael Lopez Aliaga arasında son derece yakın bir mücadele yaşanıyor. Sanchez yüzde 12 oy oranına ulaşırken, Lopez Aliaga yüzde 11,9’da kaldı. İki aday arasındaki farkın cumartesi günü itibarıyla yaklaşık 13 bin 600 oya çıktığı belirtildi.

Ulusal Seçim Jürisi’nin (JNE) Genel Sekreteri Yessica Clavijo, gecikmenin 15 binden fazla itirazlı oyun incelenmesinden kaynaklandığını söyledi. Bu oyların yaklaşık yüzde 30’unun devlet başkanlığı seçimiyle, geri kalan kısmının ise parlamento seçimleriyle ilgili olduğu kaydedildi.

Sağdan hile iddiası

Lima’nın eski belediye başkanı olan Lopez Aliaga, sonuçların açıklanmasındaki gecikmeye en sert tepki gösterenlerden biri oldu. Seçimde hile yapıldığını öne süren Aliaga, seçimin iptal edilmesini istedi ve Halkın Yenilenişi Partisi destekçilerini pazar günü protestoya çağırdı.

Sanchez de seçim sürecine tepki gösterdi. Basına konuşan Sanchez, “Bu ciddi örgütsel sorunlar soruşturulmalı ve gerekli yaptırımlar uygulanmalı” dedi.

35 adaylı yarış

Peru’da bu seçimlere rekor düzeyde 35 aday katıldı. Ülke, son yıllarda derin bir siyasi kriz içinde bulunuyor. Son sekiz devlet başkanından dördü Kongre tarafından görevden alındı.

Seçim günü de çok sayıda aksaklık yaşandı. Seçim malzemelerinin ulaştırılmasındaki gecikmeler nedeniyle Lima’nın bazı bölgelerinde oy verme işlemi pazartesi gününe kadar uzatıldı.

Tüm bu sorunlara rağmen Avrupa Birliği Seçim Gözlem Misyonu, oylamanın demokratik standartlara uygun gerçekleştiğini ileri sürdü. Öte yandan cuma günü savcılar, seçimi organize etmekten sorumlu Ulusal Seçim Süreçleri Ofisi’ne (ONPE) ait bir depoya baskın düzenledi. Oy hakkına ilişkin iddia edilen ihlaller nedeniyle dört görevlinin JNE’ye bildirildiği aktarıldı.