Peru'da OHAL ilan edildi: Gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor

Peru'da başkent Lima dahil Puno, Cusco, Tacna, Apurimac ve Arequipa kentlerinde toplanan binlerce kişi, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun azlinin ardından cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtulan Dina Boluarte'nin istifasını ve Kongre'nin kapatılmasını istiyor.

Polisle göstericiler arasında çıkan arbedede bir kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 8'e yükseldi. Gösterilerde yaşamını yitirenlerin 2'sinin çocuk olduğu belirtilirken, yüzlerce kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Ülkenin en işlek caddelerinde yürüyüş yapan protestocuların, lastik yakarak yolları kapattığı bazı bölgelerde polisle karşı karşıya geldiği aktarıldı. Güvenlik güçlerinin göstericilere saldırdığı ve bazı bölgelerde çok sayıda gözaltıların olduğu bildirildi.

30 günlük OHAL ilan edildi

Peru'da yeni hükümet, şiddet olayları ve protestolar nedeniyle dün ülke genelinde 30 günlüğüne olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Boluarte, istifa etmesi için kendisini günlerdir protesto eden göstericilere diyalog çağrısında bulunmuştu.

Castillo’nun görevden alınması

Eski Peru Cumhurbaşkanı Castillo, devlet başkanlığı görevinden alınmadan önce, ulusa sesleniş konuşmasında, Kongre'nin feshedildiğini, ülkeyi acil durum hükümetinin yöneteceğini ve yeni Kongre için seçime gidilerek 9 ay içinde yeni anayasanın hazırlanacağını söylemişti.

Kongre'nin hükümetini hedef aldığını kaydeden Castillo, "Kongre hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi yerle bir etti. Bir 'Kongre diktatörlüğü' kurmak için Anayasa Mahkemesinin onayıyla güçler dengesini bozdu" demişti.

Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti. Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, 7 Aralık'taki genel kurul toplantısında 6 aleyhte, 10 çekimser oya karşı 101 lehte oyla kabul edilmişti.

Kongrede Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak "kamu fonksiyonlarını gasbetmeye, devlet yetkilerinin işleyişini engellemeye ve anayasal düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterilmişti.

Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.

Erken seçim

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Boluarte, Castillo'nun görevinden alınmasının ardından ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak 8 Aralık'ta yemin etmişti. Boluarte, 11 Aralık'taki açıklamasında, bu siyasi çatışmanın ülke için sağlıklı olmadığını belirterek, "Birkaç gün içinde Kongreye erken seçim önerisini getireceğim. Cumhurbaşkanı olarak görevim çoğunluğun iradesine uymaktır" ifadesini kullanmıştı.

Kongrede önerinin kabul edilmesi halinde erken seçimin Nisan 2024'te düzenlenmesi bekleniyor.