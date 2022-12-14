Peru'da eylemler sürüyor: 6 kişi yaşamını yitirdi, bazı bölgelerde OHAL ilan edildi

Peru'da Pedro Castillo'nun Kongre tarafından devlet başkanlığından azledilmesinin ardından göreve gelen yeni Devlet Başkanı Dina Boluarte ve Kongre'ye karşı gösteriler sürüyor.

Gösterilere polisin sert müdahalesi sonucunda şu ana kadar 2'si çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin yaralandığı belirtildi.

Peru Kamu Denetçiliği Ofisi'nden yapılan açıklamada, ölümlere ilişkin soruşturma açılması çağrısı yapılarak, Peru'daki krizin siyasi bir çözüme kavuşturulması gerektiği ifade edildi.

Ülkedeki en şiddetli çatışmaların ülkenin güneyindeki Arequipa ve Apurimac bölgelerinde yaşandığı belirtiliyor.

Anduhuaylas kentinde göstericilerin 14 polis karakoluna ve bir emniyet müdürlüğüne el yapımı patlayıcılarla saldırdığı, başkent Lima'da da Kamu Bakanlığı binasına ve America ve Panamericana televizyon kanallarının tesislerine saldırı düzenlendiği kaydedildi.

TeleSur muhabirinin aktardığına göre, Lima'nın San Martin Meydanı'nda göstericilere karşı 2 binden fazla polis konuşlandırıldı.

Yeni Devlet Başkanı OHAL ilan etti

Protestolarla birlikte yeni devlet başkanı Boluarte, Apurimac'ın 7 vilayetinde 60 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Boluarte, ayrıca göstericilere diyalog çağrısında bulundu.

AA'da yer alan habere göre, Ulusal Acil Durum Operasyonları Merkezi (COEN) çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Boluarte, "Şiddeti kışkırtanlara kendimizi kaptırmayalım, bu kimin işine geliyor? Kardeş olarak yaşayalım ve kucaklaşalım. Sükunet ve barış çağrısı yapıyorum, benimle diyalog kurmazsanız nasıl çözebilirim? Diyalog çizgisini bozmayalım" ifadesini kullandı.

Boluarte, olağanüstü hal kararının güvenlik konseyi toplantısında değerlendirildiğini söyledi.

Ülkede grevler başlıyor

Diğer yandan, ülkede çiftçiler, yerliler ve öğrenciler, Kongre'nin kapatılması ve kurucu meclis sürecinin başlatılması talebiyle genel greve gidileceğini duyurdu.

Cusco kentinde de işçi örgütleri ve toplumsal hareketler Dina Boluarte ve Kongre'ye karşı süresiz grev başlattı. Kentteki gösterilere Kongre'nin kapatılması ve siyasi reform başlatılması talebiyle binlerce kişinin katıldığı belirtildi. Protestocular, ayrıca bazı bölgelerde OHAL ilan edilmesini kabul etmediklerini açıkladı.

Amazon bölgesindeki en büyük yerli örgütü olan Peru Yağmur Ormanları Atılım Birliği (AIDESEP) de derhal genel seçim yapılması çağrısıyla harekete geçileceğini duyurdu.

Protestolar nedeniyle Cusco Uluslararası Havalimanı ve Arequipa ve Alfredo Rodriguez Ballon Havalimanı'ndaki uçak seferleri durduruldu. Yetkililer, ünlü turistik bölge olan Machu Picchu'ya tren seferlerinin de iptal edildiğini açıkladı.

Öte yandan, Peru Yargısı, azledildikten sonra tutuklanan eski devlet başkanı Pedro Castillo'nun tutuklama kararına yaptığı itirazın Yüksek Mahkeme tarafından reddedildiğini bildirdi.

4 Latin Amerika ülkesinden ortak açıklama

Meksika, Kolombiya, Bolivya ve Arjantin hükümetleri de, Peru'da halkın iradesine ve eski Devlet Başkanı Castillo'nun haklarına saygı çağrısında bulunan ortak bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Devlet Başkanı Castillo'nun seçildiği günden bu yana demokratik olmayan tacizlere maruz kaldığı bilinmeyen bir durum değil. Bu durum, Amerika Ülkeleri İnsan Hakları Sözleşmesinin 23. maddesine aykırıdır" denildi.

Açıklamada, Castillo'nun, yönetimi boyunca uğradığı adli muamelenin de sözleşmenin 25. maddesine aykırı olduğuna işaret edildi

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hükümetlerimiz, önceki süreçlere dahil olan aktörlerin, yurttaşların sandıkta da gösterdikleri iradeye öncelik vermeleri yönünde çağrı yapmaktadır. Bu, Amerika Ülkeleri İnsan Hakları Sistemi'nin içerdiği demokrasinin kapsamını ve anlamını kavramanın tek yoludur.

Kurumları yönetenleri, halkın hür oy kullanarak ifade ettiği iradesine karşı gelmekten kaçınmaya çağırıyoruz. Yetkililerden, Devlet Başkanı Castillo'nun haklarına tamamen saygı duyulmasını ve kendisine hukuki koruma sağlanmasını talep ediyoruz."

Boluarte'den 4 ülkenin açıklamasına yanıt

Boluarte, kendisini cumhurbaşkanı olarak henüz tanımayan Meksika, Kolombiya, Arjantin ve Bolivya cumhurbaşkanlarını şahsen arayacağını dile getirdi.

Castillo'ya karşı darbe yapılmadığını iddia eden Boluarte, "Burada kimse başkanı görevden almadı. Olan şu ki Castillo bir darbe yaptı, Kongre'yi kapatmak ve devletin yetkilerini bir an önce devralmak istedi. Bu ülkelere yanlış bilgi verildiğini düşünüyorum" dedi.

Peru'da ne oluyor?

Castillo, devlet başkanlığı görevinden alınmadan önce, ulusa sesleniş konuşmasında, Kongre'nin feshedildiğini, ülkeyi acil durum hükümetinin yöneteceğini ve yeni Kongre için seçime gidilerek 9 ay içinde yeni anayasanın hazırlanacağını söylemişti.

Kongre'nin hükümetini hedef aldığını kaydeden Castillo, "Kongre hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi yerle bir etti. Bir 'Kongre diktatörlüğü' kurmak için Anayasa Mahkemesinin onayıyla güçler dengesini bozdu" demişti.

Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmiş, sonrasında polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Castillo hakkında, Anayasal düzeni ihlal ettiği gerekçesiyle 7 günlük geçici gözaltı kararı alındığı belirtilmişti.