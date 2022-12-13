Peru'da Castillo'nun azli sonrası binlerce kişi sokaklarda

Peru'da Kongre tarafından görevden alındıktan sonra tutuklanan eski Devlet Başkanı Pedro Castillo, Twitter hesabından bir mektup yayınladı.

Mektupta, "Size hükümetimin en zor anlarında sesleniyorum; aşağılanmış, hücre hapsine atılmış ve kaçırılmış bir şekilde" ifadeleri yer aldı.

Yeni Devlet Başkanı Dina Boluarte için "gaspçı" ifadelerini kullanan Castillo, devletin lideri olarak "yüksek ve kutsal" vazifesinden vazgeçmeyeceğini belirtti.

Halkın "yeni seçimlerin kirli oyunlarına" düşmemesi gerektiğini söyleyen Castillo "Bu kadar hak ihlali yeter. Derhal Kurucu Meclis! Bir an önce özgürlük" diye yazdı.

Binlerce kişi eylemlere katıldı

Castillo'nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde binlerce kişi, Kongre'nin kapatılması ve yeni devlet başkanı Boluarte'nin istifası talebiyle sokaklara çıktı.

Peru halkı, dün sabah saatlerinde ülkenin ikinci büyük kentindeki Alfredo Rodriguez Ballon Uluslararası Havaalanı'nı işgal etti.

Olayın ardından sivil havacılık yetkilileri, havaalanındaki faaliyetleri durdurarak, terminal içerisindeki kişilerin tahliyesi yönünde emir verdi. Protestocular, havaalanının işgalinin ardından otoyolu da kapattı.

Eyleme güvenlik güçlerinin sert bir şekilde müdahale ettiği bildirildi. Polisin plastik mermi kullanması sonucu 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Diğer yandan, Peru genelinde protestocular, otoyollarda bulunan en az 25 noktayı trafiğe kapattı. En büyük protestolardan birinin Arequipa'daki maden bölgesi olan Chala'da gerçekleştiği, buradaki eylemlere 4 binden fazla kişini katıldığı kaydedildi.

Protestocuların yolları kapattığı diğer noktalar, Castillo'nun seçimlerde en çok desteği aldığı Ica eyaletinin yanı sıra Trujillo, Puno, Abancay, Uyacali ve Tacna gibi orta ve güney eyaletlerde oldu. Peru polisinin aktardığına göre, ülke genelindeki yol kapatma eylemlerinde 6 binden fazla protestocu yer aldı.

Castillo'nun dokunulmazlığı kaldırıldı

Diğer yandan, Peru Kongresi, dün sabah yapılan genel oturumda, Castillo'nun dokunulmazlığının kaldırılması kararını onayladı.

45'e karşı 67 oyla alınan kararla birlikte, Castillo hakkında verilen 7 günlük geçici tutukluluk kararının uzatılmasının önü açıldı.

Peru'da ne oluyor?

Castillo, devlet başkanlığı görevinden alınmadan önce, ulusa sesleniş konuşmasında, Kongre'nin feshedildiğini, ülkeyi acil durum hükümetinin yöneteceğini ve yeni Kongre için seçime gidilerek 9 ay içinde yeni anayasanın hazırlanacağını söylemişti.

Kongre'nin hükümetini hedef aldığını kaydeden Castillo, "Kongre hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi yerle bir etti. Bir 'Kongre diktatörlüğü' kurmak için Anayasa Mahkemesinin onayıyla güçler dengesini bozdu" demişti.

Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmiş, sonrasında polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Castillo hakkında, Anayasal düzeni ihlal ettiği gerekçesiyle 7 günlük geçici gözaltı kararı alındığı belirtilmişti.