Peru'da maden krizi devam ediyor: Hükümet karar alamadı

Dünya bakırının yüzde 2'sini sağlayan ve Peru'nun gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 1'ine tekabül eden Las Bambas'taki madencilik faaliyetleri, yerli Huancuire topluluğu tarafından 20 Nisan'da durdurulmuştu.

Reuters'in haberine göre, Peru Kabinesi Las Bambas bakır madenindeki operasyonları durduran çatışmaya bir ateşkes bulmak için Cuma günü toplandı ancak bakanlar öğleden sonra bir karar vermeden ayrıldı. Las Bambas yöneticileri toplantı sonrasında hükümet yetkilileriyle görüşmeye çağırıldı.

Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo yaptığı açıklamada, "Las Bambas madencilik projesinin durumunu ve sorunlarını ele almak için Bakanlar Kurulu'nun olağanüstü toplantısına katıldığını" söyledi.

Madenin kamulaştırılması için teklif götürüldü

Geçtiğimiz Perşembe günü, iktidardaki Peru Libre partisinden milletvekilleri, sorunlu Las Bambas da dahil olmak üzere dünyanın 2 numaralı bakır üreticisi Peru'daki bakır üretiminin kamulaştırılmasına yönelik bir yasa tasarısı sunmuştu. Ancak tasarının Kongre'den sağcı ve muhafazakar görüşlü partilerin baskısıyla geçemeyeceği belirtiliyor.

Peru Savunma Bakanı: Göstericileri ortadan kaldırmaya hazırız

Peru haber kanalı Canal N'eye konuşan, Savunma Bakanı Jose Luis Gavidia, "protestocu toplulukları ortadan kaldıracak ve madeni yeniden açacak bir askeri operasyon başlatmaya hazır olduğunu ancak bunun için Kabine onayı gerektiğini" söyledi. Gavidia yaptığı açıklamada, "Hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek için bir askeri ve polis müdahalesinin gerçekleşmesi gerekiyor. Müdahale etmeye hazırız" dedi.

Yerli halk madenin yabancılar tarafından ele geçirilmesinden rahatsız

Yerli Huancuire topluluğu, Çinli operatörlerin yerel yerli topluluğa olan tüm taahhütlerini yerine getirmediğini söyleyerek madendeki çalışmaları durdurmuştu. Cumhurbaşkanı Castillo, madencilik karlarını daha iyi yeniden dağıtma vaadleri arasında madencilik bölgelerinde büyük bir destekle seçildi.