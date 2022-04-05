Peru'da işçiler akaryakıt ve gübre zamlarına karşı greve çıktı

Peru'da ulaşım işçileri ve çiftçi sendikaları, akaryakıt ve gübreye gelen zamlar sonrasında greve çıktı.

Greve çıkan işçiler, Devlet Başkanı Pedro Castillo'yu seçim vaatlerini yerine getirmemekle ve ihanetle suçluyor.

Ülkede zamlara karşı protestolar 9 gün önce Junín eyaletine bağlı Huancayo kentinde çıktı. Burada yürüyüş başlatan çiftçiler, "Castillo, dinle, halk seni reddediyor" sloganları attı. Ülkenin kuzey, orta ve güney bölgelerinde de dün sendikalar greve katıldı. Eylemlerin hem kırsal bölgelerde hem de Cusco, Trujillo gibi büyük kentlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

Eylemlerin büyümesiyle birlikte Castillo, başkent Lima'da sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Castillo'nun perşembe günü Huancayo'ya gelerek eylemcilerle görüşme yapması bekleniyor.

Peru Libre partisinin adayı olarak 2021'de devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Castillo, kamucu vaatlerle iktidara gelmiş ancak sonra hükümetteki solcuları ve komünistleri görevden alarak bakanlıklara Nuevo Peru gibi liberal partilerden isimleri yerleştirmişti.