Peru'da Genel İşçi Konfederasyonu ulusal grev çağrısında bulundu

Peru basında çıkan habere göre, Peru Genel İşçi Konfederasyonu (CGTP), yarın 2 Mayıs Meydanı'nda toplanma çağrısı yaptı. Ulusal greve çok sayıda işçi sendikasının yanı sıra kitle örgütlerinin de katılması bekleniyor.

CGTP açıklamasında, gösterilerde ölen kişiler nedeniyle hükümeti barışçıl şekilde protesto edeceklerini ve Boluarte'nin görevi bırakmasını talep edeceklerini bildirdi.

Peru'da protestoların artması ve başkent Lima'ya sıçraması üzerine hükümet, 15 Ocak'ta bazı bölgelerde 30 günlüğüne olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Halk, Pedro Castillo'nun görevden alınmasının ardından cumhurbaşkanı olan Dina Boluarte'nin istifasını, erken seçime gidilmesini ve Kongrenin kapatılmasını talep ediyor.

Peru basınına göre, eylemlerde 11 Aralık 2022'den bu yana 48 kişi hayatını kaybetmiş, yaralı sayısı ise 700'ü geçmişti.

Hükümet ise eylemlerde 42 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Seçimler Nisan 2024'te yapılacak

Peru'da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevinden alınması üzerine başlamıştı.

Boluarte'nin erken seçim talebi üzerine Kongredeki oylamada, seçimin Nisan 2024'te yapılması kabul edilmişti.

Ölümler nedeniyle 17 Aralık 2022'de 2 bakan görevlerinden istifa etmiş, Ombudsman Ofisi savcılıktan "acil soruşturma" başlatmasını talep etmişti. (AA)