Peru'da protestolar devam ediyor: Binlerce kişi başkent Lima'ya doğru yola çıktı

Peru'da devlet başkanı Dina Boluarte'nin istifası talebiyle düzenlenen ikinci dalga protestolara Peru'nun farklı bölgelerinden insanlar katılmaya devam ediyor.

Protestolara katılmak için farklı bölgelerden birçok insanın başkent Lima'ya doğru yola çıktığı bildirildi.

Telesur muhabirinin aktardığına göre, Lima'daki yürüyüşlere katılmak üzere Puno bölgesinden 40'tan fazla araç yola çıktı. San Roman ve Azángaro eyaletlerinde de yaklaşık 20 araç başkent Lima'ya doğru hareket ediyor.

Yerel medya, Chucuito ve El Collao gibi eyaletlerden de binlerce kişinin yürüyüşe katılmak için Lima yolunda olduğunu aktardı.

Cusco kentinde de Chumbivilcas eyaletinden gelen yurttaşlar Túpac Amar meydanında toplanarak Boluarte'nin istifasını, Kongre'nin kapatılasını ve yeni seçimlerin yapılmasını talep etti.

Daha önce yurttaşlar, protestolara katılmak için Ayacucho, Arequipa, Apurímac ve Abancay gibi bölgelerden Lima'ya doğru yola çıkmıştı

Telesur muhabiri, Lima'da son yapılan gösterilerde polis saldırısı olduğunu bildirmişti.

Castillo’nun görevden alınması

Eski Peru Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, 7 Aralık'taki genel kurul toplantısında 6 aleyhte, 10 çekimser oya karşı 101 lehte oyla kabul edilmişti.

Kongre'de Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak "kamu görevlerini gasp etme, devlet yetkilerinin işleyişini engelleme ve anayasal düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterilmişti.

Pedro Castillo, Kongre'yi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.