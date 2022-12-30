Peru'da Castillo'ya 18 ay önleyici hapis cezası onandı

Peru'da, sağcıların çoğunlukta olduğu Kongre tarafından 7 Aralık'ta görevinden azledilen eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 18 ay önleyici hapis cezası yüksek mahkemece onandı.

Peru Yüksek Mahkemesi, Castillo'ya verilen 18 ay önleyici hapis cezası kararına yapılan itirazı reddederek, cezanın devamına karar verdi.

Böylece mahkemenin 16 Aralık'ta, Castillo hakkında verdiği "görevi kötüye kullanmak, isyan ve komplo" suçları kabul edilmiş oldu.

Başsavcı Yardımcısı Silva Sack Ramos, "ciddi kaçma tehlikesi olan" Castillo'nun cezaevinde kalması gerektiğini kaydetti.

Eski Başbakan Torres'e yurt dışı yasağı

Mahkeme ayrıca Castillo döneminde görev yapan eski Başbakan Anibal Torres'e de kaçma şüphesi gerekçesiyle yurt dışı çıkış yasağı getirdi.

Castillo'nun avukatı Wilfredo Robles ise karara tepki göstererek, müvekkilinin isyana yol açacak suçlar işlemediği, önleyici hapis cezasının temelsiz olduğunu belirtti.

Castillo, duruşmadaki konuşmasında kendisinden siyasi intikam alındığını belirterek, "Asla isyan suçu işlemedim. Silaha sarılmadım ve kimseyi de silah kullanmaya çağırmadım fakat şunu söylemeliyim ki 30'dan fazla Perulunun hayatına son veren kişi silaha sarılan kişidir" ifadesini kullandı.