Peru Kongresi Nisan 2024'de erken seçim kararını onayladı

Peru'da milletvekilleri, genel seçimlerin Aralık 2023'te yapılması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin önerisini reddetti. Salı günü, 93 lehte, 30 aleyhte ve bir çekimser oyla Peru Kongresi, genel seçimlerin Nisan 2024'e ertelenmesini onayladı.

Bu karar sonucunda, yürütme ve yasama erklerinin görev süreleri 2024'ün Temmuz ayı sonunda olacak.

Kongre'deki oturum sırasında solcu milletvekilleri, kurucu meclis çağrısının onaylanmasını talep etti. Ancak bu öneri, sağ partiler tarafından reddedildi.

Tasarı, eski cumhurbaşkanı adayı Keiko Fujimori tarafından kontrol edilen partiye bağlı aşırı sağcı bir milletvekili olan Anayasa Komisyonu Başkanı Hernando Guerra tarafından sunuldu.

Ancak seçimleri erteleme kararının 1 Mart 2023'te başlayacak olan bir sonraki olağan yasama organı tarafından onaylanması gerekiyor.