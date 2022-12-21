Castillo'nun ailesi Meksika büyükelçiliğine sığındı, Peru büyükelçiyi sınırdışı ediyor

Peru hükümeti, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun ailesine sığınma hakkı veren Lima'daki Meksika Büyükelçisi'ni istenmeyen kişi ilan etti ve ülkeyi terk etmesi için 72 saat verdi.

Peru Dışişleri Bakanı Ana Gervasi, açıklamasında, "istenmeyen kişi" ilan edilen Meksika'nın Lima Büyükelçisi Pablo Monroy Conesa'nın ülkeden ayrılması için kendisine 72 saat süre tanındığını duyurdu.

Gervasi, Meksika hükümetinin, Peru'daki siyasi duruma ilişkin "iç işlerine müdahale teşkil eden ve tekrarlanan hareketleri" nedeniyle bu kararın alındığını söyledi.

Castillo'nun eşi ile çocuklarının Lima'daki Meksika Büyükelçiliğine giderek bu ülkeye sığınma talebinde bulunduğu bildirilmişti.

Castillo’nun 7 Aralık'ta Kongrede görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya çıkmıştı.

Ülkenin birçok kentinde sokağa dökülen binlerce kişi yeni Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını ve gözaltında bulunan Castillo'nun serbest bırakılmasını istiyor.

Meksika: Büyükelçimizin davranışı hukuka uygun

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Lima'daki büyükelçilerini "istenmeyen kişi" ilan eden Peru hükümetine tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Ebrard, kararı eleştirerek "Peru hükümetinin, Lima'daki Büyükelçi Pablo Monroy'a ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre verdiğini bana bildirdiler. Bu karar, temelsiz ve kınanması gerektiğini düşünüyorum. Büyükelçimizin davranışı hukuka ve müdahale etmeme ilkesine uygundur. Meksika'nın tutumu değişmeyecektir" ifadesini kullandı.

Ebrard, Peru'daki faaliyetlerini Büyükelçilik Birinci Katibi Karla Tatiana Ornelas Loera'nın sürdüreceğini belirterek, diplomatik temsilciliğin normal şekilde faaliyetlerine devam edeceğini kaydetti.

Peru hükümeti, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun ailesine sığınma hakkı veren Meksika'nın Lima Büyükelçisi Pablo Monroy'u "istenmeyen kişi" ilan etmiş ve ülkeyi terk etmesi için 72 saat vermişti.

Castillo'nun eşi ile çocuklarının Lima'daki Meksika Büyükelçiliğine giderek bu ülkeye sığınma talebinde bulunduğu bildirilmişti.