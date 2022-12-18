Peru'daki protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısı 23'e yükseldi

Peru'nun birçok kentinde sokağa dökülen binlerce kişi yeni Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını ve gözaltında bulunan Castillo'nun serbest bırakılmasını talep etti. Yetkililer, yönetim karşıtı eylemlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 23'e yükseldiğini duyurdu.

Kamu Denetçiliği Ofisi verilerine göre, ölenlerden 19'u protestolar sırasında hayatını kaybetti. Olaylarda yarısı polis olmak üzere 569 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Ölümler nedeniyle dün 2 bakan görevlerinden istifa etmiş, Boluarte'nin seçimlerin Aralık 2023'te yapılması önerisi Kongre'de yapılan oylamada reddedilmişti.

Boluarte'den erken seçim isteğini reddeden Kongreye tepki

Peru'nun yeni Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, erken seçim talebini kabul etmeyen Kongreye tepki gösterdi.

Basın mensuplarına konuşan Boluarte, Kongreden mazeretlerden kaçınmasını isteyerek, "Kongredeki beylerden, seçimlerin erkene çekilmesi önerimizi yeniden gözden geçirmelerini istiyorum" ifadesini kullandı.

Görevinden istifa edeceği söylentilerini reddeden Boluarte, "İstifamla ne çözülür, sorun çözülür mü? Hayır, sorun çözülmez. Kongre erken seçim talebini çözene kadar burada kararlı şekilde kalmaya devam edeceğiz" dedi.

Castillo’nun görevden alınması

Eski Peru Cumhurbaşkanı Castillo, Kongre tarafından 7 Aralık'ta "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

Castillo'nun ayrıca "kamu fonksiyonlarını gaspetmeye, devlet yetkilerinin işleyişini engellemeye ve anayasal düzeni ihlal etmeye" çalıştığı ileri sürülmüştü.

Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.

Castillo’nun 7 Aralık'ta Kongrede görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından ülke genelinde protestolar başlamıştı.

Erken seçim önerisi ve OHAL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Boluarte, Castillo'nun görevinden alınmasının ardından ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak 8 Aralık'ta yemin etmişti.

Boluarte, 11 Aralık'ta siyasi çatışmanın sona ermesi için erken seçim önerisinde bulanacağını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), 12 Aralık'ta, Peru'da devam eden hükümet karşıtı protestolarda şiddetin arttığını ve durumun daha da kötüye gidebileceğinden endişe duyulduğunu bildirmişti.

Ülkede protestoların devam etmesi üzerine 14 Aralık'ta OHAL ilan edilmişti. (AA)