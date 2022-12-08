Peru'da Castillo'nun tutuklanmasını takiben yardımcısı Cumhurbaşkanı olarak yemin etti

Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, KHK ilan ederek ulusal yasama organını kaldırmaya teşebbüs etmesinden saatler sonra polis tarafından gözaltına alındı. Başkan Yardımcısı Dina Boluarte, Çarşamba öğleden sonra Kongre'ye çağrıldı ve Peru'nun ilk kadın Cumhurbaşkanı olarak yemin ederek göreve başladı.

Peru polisi Çarşamba günü öğleden sonra yaptığı açıklamada, Peru Ulusal Polisi yasasında belirtilen görevleri uyarınca, memurların Peru'nun eski cumhurbaşkanı Pedro Castillo'yu gözaltına aldıklarını söyledi.

Duyuru, Castillo'nun Çarşamba sabahı "istisnai bir acil durum hükümeti" ilan etmesinden ve görevden azledilmesine ilişkin planlı bir oylamayı engellemek için Kongre'yi feshetmeye çalışmasından sonra geldi.

Castillo'nun hareketine rağmen, milletvekilleri yine de bir araya geldi ve altı kişi dışında hepsi onu "ahlaki yetersizlik" nedeniyle azletmek için oylama düzenledi.

Peru basınında çıkan haberlere göre, Castillo'nun başkanlık sarayından kaçmaya teşebbüs ettiğine inanılıyordu, ancak bunun yerine polise giderek burada gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Castillo sol bir ittifakın ortak adayı olarak devlet başkanı seçilmişti. Ancak iktidara gelmesinden kısa süre sonra Castillo kabinesindeki sol figürleri tasfiye ederek yerlerine liberal isimleri getirmişti.