Kongre'yi feshettiğini açıklayan Peru Cumhurbaşkanı gözaltına alındı

Peru'da Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurulması kararı alan Cumhurbaşkanı Pedro Castillo gözaltına alındı.

Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, Kongre'nin feshedildiğini, bugünden itibaren ülkeyi acil durum hükümetinin yöneteceğini ve yeni Kongre için seçime gidilerek 9 ay içerisinde yeni anayasanın hazırlanacağını söylemişti.

Hem Kongre üyeleri hem de Castillo hükümeti bakanları, Pedro Castillo'nun Kongre'yi feshetme hamlesini "darbe" olarak yorumlamıştı. Castillo hükümetinin birçok bakanı, Kongre'nin feshedilme kararının ardından istifa ettiğini açıkladılar.

Ayrıca Peru Anayasa Mahkemesi Başkanı Francisco Morales, düzenlediği basın toplantısında, "Bugün 20. yüzyılın en saf üslubuyla bir darbe oldu, ama başarısızlığa mahkum bir darbe, çünkü Peru demokrasi içinde yaşamak istiyor. Bu darbenin hiçbir hukuki dayanağı yoktur" diye konuşmuştu.