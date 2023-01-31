Peru Kongresi erken seçim için yeni oturum yapılmasını onayladı

Peru Kongresi, ülkede genel seçimlerin Ekim 2023'e çekilmesine dair yeniden oturum ve oylama yapılmasını onayladı.

Kongre'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kongre Kurulu, 1897, 1918 ve diğer kanun maddeleri çerçevesinde yapılan oylamada verilen 66 evet oyuyla genel seçimlerin gerçekleşmesine dair anayasal reformu onayladı" denildi.

Önceki yapılan oylamada, seçimin erken tarihe çekilmesine dair oturum açılması önerisi 65 karşı oyla reddedilmişti.

Kongre Başkanı José Williams Zapata, "Ülkemizin barışı yeniden kazanmaya ve krize demokratik çözüm bulma ihtiyacı var. Bu nedenle erken seçimin değerlendirmesine evet oyu verdim. Bu kararı mümkün kılan Parlamento'yu selamlıyorum" dedi.

Peru'nun yeni devlet başkanı Dina Boluarte, önceki gün yaptığı açıklamada, "Kongre'de eğer konsensus sağlanmazsa, yürütme, seçimlerin 2023'te yapılması için acil olarak iki yasa sunacak" demişti.

Sunulacak ilk yasa, genel seçimlerin ilk turunun Ekim 2023'te, ikinci turunun da Aralık 2023'te yapılmasını sağlayacak anayasal reformu öngörüyordu. İkinci yasa da, 1993 Anayasası'nın tam reformuyla, seçilecek bir sonraki Parlamento'nun Anayasa Komisyonu'na yetki vermesini kapsıyordu.

Peru'da protestolar

Peru'da eski devlet başkanı Pedro Castillo'nun görevden alınmasının ardından sokaklara çıkan protestocular, erken seçimlerin yapılmasını, Boluarte'nin görevden alınmasını, Kongre'nin feshedilmesini ve yeni anayasanın yapılmasını talep ediyor.

Peru Kamu Denetçiliği Ofisi'nin aktardığına göre, yedi haftayı aşkın bir süredir devam eden protestolarda güvenlik görevlileriyle yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 50'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Boluarte, ülke genelindeki protestoları sona erdirmek amacıyla erken seçimlerin yapılması için Kongre'ye yeni bir başvuruda bulunmuştu.