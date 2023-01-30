Peru'nun yeni devlet başkanı erken seçim için Kongre'ye başvurdu

Peru'nun yeni devlet başkanı Dina Boluarte, ülke genelindeki protestoların sona erdirmek amacıyla erken seçimlerin yapılması için Kongre'ye yeni bir başvuruda bulundu.

Seçim tarihi, Kongre üyeleri tarafından geçtiğimiz ay 2026'dan Nisan 2024'e çekilmiş, ancak protestolar devam etmişti. Son olarak Boluarte seçimlerin, bu yıl yapılmasını önerdi.

Boluerte, cuma günü konuya ilişkin oylamanın yapılması için Kongre'ye çağrı yaptı. Ancak Kongre'nin genel kurulunda yapılan oylamada, Boluarte'nin önerisi 45'e karşı 65 oyla reddedildi. Seçim tarihinin bugün Kongre'de tartışılmaya devam edilmesi bekleniyor.

Boluarte, Kongre üyelerinin buna ilişkin yeniden oylamayı kabul etmemesi durumunda, seçimlerin ilk turunun Ekimde, ikinci turunun Aralık'ta yapılmasına ilişkin bir anayasal reform önereceğini söyledi.

Peru'da eski devlet başkanı Pedro Castillo'nun görevden alınmasının ardından sokaklara çıkan protestocular, erken seçimlerin yapılmasını, Boluarte'nin görevden alınmasını, Kongre'nin feshedilmesini ve yeni anayssanın yapılmasını talep ediyor.

Peu Kamu Denetçiliği Ofisi'nin aktardığına göre, yedi haftayı aşkın bir süredir devam eden protestolarda güvenlik görevlileriyle yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 kişi yaşamını yitirdi.