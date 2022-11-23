Pentagon'dan Suriye açıklaması: Taraflara çatışmaları durdurmaları çağrısında bulunuyoruz

Suriye’deki gelişmeleri izlediklerini belirten ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.

“Sahada olanları izlemeye devam ediyoruz. Bakanlık olarak her boyutu ile tüm tarafların gerilimi düşürmesi çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullanan Singh, sözlerine şöyle devam etti:

“Açık kaynaklardan gördünüz, Türkiye geçtiğimiz hafta bir saldırıya uğradı, ardından Irak ve Suriye’de hava saldırıları olduğunu gördük. Taraflara tüm çatışmaları durdurmaları çağrısında bulunuyoruz. Biliyorsunuz ABD ordusunun oradaki amacı IŞİD'in kalıcı olarak yenilmesidir. Bu saldırıları bu amaçtan alıkoyuyor ve IŞİD'in yenilmesi konusunda uluslararası koalisyon kazanımlarını riske atıyor."