Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması: 'Kendilerini ve vatandaşlarını savunma hakları var'

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Türkiye'nin güney sınırında 'meşru terör tehdidi'yle karşı karşıya olduğunu ve kendini her türlü savunma hakkı bulunduğunu söyledi.

Sputnik'in haberine göre; Zoom üzerinden yaptığı brifingde Beyaz Saray muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Kirby, "Türkiye, özellikle güneyinde meşru terör tehdidi nedeniyle muzdarip olmayı sürdürüyor. Tabii ki her türlü kendilerini ve vatandaşlarını savunma hakları var" dedi.

Kirby, bölgedeki gelişmelerde kendilerini endişelendiren nokta hakkında ise "Bölgedeki bir operasyon, ortağımız SDG'nin IŞİD ile mücadele kabiliyetlerini kısıtlayabilir. SDG ile bunun için ortaklık yapıyoruz ve IŞİD üzerinde baskıyı devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.