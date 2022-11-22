ABD ve Rusya'dan art arda 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı' açıklaması 

ABD ve Rusya’dan arka arkaya Türkiye’nin Suriye harekatıyla ilgili açıklamalar açıklamalar geldi .

İlk açıklama ABD’den geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yazılı olarak gönderilen soruları yanıtlarken, Reuters haber ajansı yanıtları “son dakika” ibaresiyle servis etti.

Açıklamada ABD’li yetkili, Washington’ın Ankara’nın Suriye’ye düzenlediği operasyonla ilgili endişelerini Türk yetkililerle görüştüğü belirtildi. Aynı açıklamada bu tür bir askeri operasyonun IŞİD’le mücadele hedefine zarar vereceği söylendi.

Açıklamada, “Türkiye’nin bu tür bir operasyonu yapmaması konusunda uyardık ve biz Suriyeli partnerlerimizden de bu tür gerilimleri büyütmemelerini istedik” denildi. ABD’li yetkili ayrıca, “Suriye’deki durumu istikrarsızlaştıracak ya da Irak’ın egemenliğini Irak hükümetiyle koordineli olmadan askeri hamlelerle ihlal etmeye karşıyız. Biz ayrıca son dönemde Türkiye’nin güneyine düzenlenen ve sivillerin öldüğü saldırılara da karşıyız” dedi.

Rus büyükelçiden açıklamalar geldi

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra uluslararası haber ajansları bir “son dakika” haberi daha geçti. Haberde Rusya’nın Suriye Büyükelçisi Alexander Lavrentyev’in ifadeleri yer aldı.

Rus haber ajanslarının aktardığı haberde Lavrentyev, “Türkiye, Suriye’de aşırı askeri güç kullanmaktan çekinmeli ve Kürt sorunu için barışçıl bir çözüm aramalı” dedi. Lavrentyev ayrıca Moskova’nın partnerleriyle bu soruna bir çözüm bulmak için çalışacağını söyledi.