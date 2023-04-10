Pentagon'dan pilotlara Kırım'a yakın uçmama emri

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), hava kuvvetlerinin Karadeniz ve Kırım'daki faaliyetlerine ilişkin hazırladığı bir gizli belge basına sızdırıldı.

Washington Post'ta yayınlanan belgeye göre, ABD'li pilotlara Kırım'ın 50 mil uzak noktası için bir "geri durma" çizgisi çekildi. Bunun, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in pilotlara Kırım'dan uzak durma talimatı verdiğinin bir göstergesi olduğu kaydedildi.

Bununla birlikte, ABD'li keşif uçakları için de uluslararası yasalar çerçevesinde Kırım'ın 12 mil uzağına sınır çekildiği görüldü.

Geçtiğimiz ay, Washington, Rus uçaklarının Kırım yakınlarında ABD'ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü iddia etmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, uçaklarının İHA'ya karşı silah kullanmadığını belirtilerek ABD'nin suçlamaları reddetmişti.