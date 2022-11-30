Pentagon'dan 'Pençe-Kılıç' açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"na ilişkin açıklamada bulunan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anladıklarını ancak TSK'nın Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlarından kaygı duyduklarını söyledi.

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Ryder, IŞİD ile mücadele operasyonlarının devam edip etmediğine yönelik soru üzerine "IŞİD ile mücadele devam ediyor. Sahada devriyelerimizin sayısını azalttık" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Suriye'de olası kara harekatından endişelendiklerini belirten Ryder, Türkiye ile yakın temas halinde olduklarını söyledi. Ryder, "Bakan Austin yakında mevkidaşı (Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar) ile konuşacak" dedi. (AA)