İbrahim Kalın: Operasyon yarın, haftaya veya her an olabilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber yayınında Suriye'ye olası harekata ilişkin "Yarın, haftaya veya her an olabilir. Farklı şekilde operasyonlar yapılabilir. Bu operasyonlar her an yapılabilir. Bugüne kadar nasıl yapıldıysa bundan sonra da yapılmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Olası harekata Suriye yönetiminin tepkisi konusunda ise Kalın "3 harekatı yapmasaydık Suriye'nin toprak bütünlüğü olmazdı" dedi.

İbrahim Kalın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Biz müttefiklerimizle ve komşu ülkelerle bu tür operasyonları elbette değerlendirir ve konuşuruz. Ancak kimseye önceden bilgi verip icazet almak izin almak gibi bir şey söz konusu değil. Kendi güvenlik kaygılarını gidermek için Türkiye kimseden icazet almaz. Kamuoyunda ABD'liler rahatsız, Rusya şöyle dedi bunlar böyle dedi vesaire diye şeyler gündeme geliyor. Onlar rahatsız olabilirler, pozisyonlarını ifade edebilirler ama bu bizim atacağımız adımları hiçbir şekilde etkilemez. Biz bunu da açık bir şekilde zaten kendilerine de ifade ediyoruz."