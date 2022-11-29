Bahçeli'den kara harekatı açıklaması: Alayı birden ekin gibi biçilmeli, silindir gibi ezilmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
- Bugün olanlar dünün sonucudur. Yarın yaşanacaklar ise bugünün eseri olacaktır.
- Bizim düşünmemiz gereken bir gelecek vardır. Başkaları günübirlik siyaset yapabilir, sadece çıkarlarının peşinden koşabilir, biz öyle davranamayız. Bizim farkımız Türk milletine duyduğumuz aidiyete bilinciyle engin sevgide saklıdır. Bu nedenle çalışıyoruz. Milletimizin her güzel insanıyla kucaklaşıyoruz.
'Cumhur İttifakı’nın muhteşem zaferine birlikte imza atacağız'
- Artık ev ev dolaşıyoruz, kapıları çalıp kalplere misafir oluyoruz. 2023 yılı için söz, inanç, hedef birliği yapıyoruz. Biliyoruz ki komşu komşunun külüne muhtaçtır. Ülkemizin her hanesini komşu kapısı haline getirmek muradımızdır. İyi komşu demek aile demektir. Biz büyük aile olan Türk milletiyiz
- Nerede bir insanımız varsa iradesine talibiz.Kimseyi ayırmadan herkesi kardeş görerek Cumhur İttifakı’nın muhteşem zaferine cumhuriyetin 100. yıl dönümünde birlikte imza atacağız.
- Bölünmeye, ayrışmaya, kardeş kavgalarına, cepheleşmeye hayır diyenlerle aynı yolun yolcusuyuz. Sözümüz, özümüz sağlamdır. Milliyetçi- ülkücü hareketin çizgisini bozmayan her mensubu da adam gibi adamdır.
'Sınırlarımızın mücavir bölgelerinde bütün hainler açık hedefimizdir'
- İstiklal Caddesi saldırısından hemen sonra bölücü terör örgütüne çok daha şiddetli darbeler vurulmuş, teröristlere saklanacak yer bırakılmamıştır.
- Türkiye 2023 yılında terör belasından Allah’ın izniyle kurtulacak, tek bir terörist dahi yakayı kurtaramayacaktır. Sabır ve tahammülümüz kalmamıştır.
- Şehitlerimiz vatan topraklarına emanet edilmiştir. Sınırlarımızın mücavir bölgelerinde bütün hainler açık hedefimizdir, canlı terörist bırakılmamalıdır. Alayı birden ekin gibi biçilmeli, silindir gibi ezilmelidir. Kaç gündür dikkatimizi çekmektedir. Önüne gelen, dili olan, askerliğin temel kurallarından bihaber, askerlik yapıp yapamadıkları dahi belli olmayan ne kadar geveze yorumcu, sözde uzman varsa TV’lerden Türkiye’nin kara harekatı şu günde olacak, bugünde yapılacak diye konuşmaktadır.
'Sanırsınız fay hatlarını avuçlarının içi gibi bilirler'
- Deprem olur ekrana çıkarlar, sanırsınız fay hatlarını avuçlarının içi gibi bilirler. Domates, patates, soğan mevzu bahis olur bunlar sırasıyla ahkam keserler. Zannedersiniz ki ekonomi dehasıdırlar. Hep aynı isimler, simalar, aynı maskaralıklar gözümüzün içine sokulmaktadırlar.
- Potansiyel maksatları terörle mücadeleyi sabote etmek. Terör örgütünün muhtemel gelişmelerden haberdar olmasını sağlamaktır. Bunlardan bıktık, usandık. Edepsiz, bilgisiz, cibilliyetsiz ekran yüzlerinden gerçekten midemiz bulanmaktadır. Türkiye’nin ne zaman ve hangi şartlarda muhtemel kara harekâtı yapacağının yetki ve görevi olmayan kişiler tarafından ulu orta dillendirilmesi güvenlik zaafıdır.
- Buna da muhakkak sınır konulmalı. Havadan yapılan operasyonların ateş destek vasıtalarıyla yerden tahkim edilmesi nihayetinde kahraman Türk askerinin makul ve planlanmış bir zamanda karadan intikal ederek bölücü terörü kaynağında vurması, böylelikle güney sınırlarımızın A’dan Z’ye emniyete alınması önümüzdeki temel gündemlerden birisidir.
'Kandil’den Ayn el-Arab’a kadar...'
- Dost ve müttefik pozu veren ülkelerin teröristlere canlı kalkan olması mücadelemizi sekteye uğratmamalı. Karşımıza kim çıkarsa sonu teröristlerin sonu gibi olmamdır.
- Masa başında cetvelli sınır çizen sömürgeci anlayışın dipsiz kuyuların kapatılması bir mecburiyettir. Kandil’den Ayn el-Arab’a kadar havadan tahrip, karadan da süpürme harekâtıyla bölücü terör örgütünün kafası koparılmalı.
- Münbiç, Tel Rıfat ve Ayn el-Arab mıntıkasında canlı terörist bırakılmamalıdır. Alayı birden ekin gibi biçilmeli, silindir gibi ezilmelidir.
'Türkiye’yi yenemezsiniz'
- Türkiye’yi yenemezsiniz. Cumhur İttifakı sıkılmış yumruk gibidir. Cılız bir destekle olup biteni hariçten seyretmek yoktur.
- Her söylenene inanarak hiçbir katkı yapmadan eleştiri yapmak yoktur. İç ve dış odaklara karşı uyanık olmalıyız.
'Sahipsiz ve başıboş gezen hayvanların saldırıları gözlemlenmektedir'
- Konya’da bir meczubun hayvanlara yönelik kürek ve sopayla saldırısı insani ve manevi değerlerin ayaklar altına alındığının çok açık resmidir. Her hayvan emanettir. Hayvanlara eziyet büyük vebaldir.
- Hayvanlara kötü muamele eden kim varsa kınanmalıdır. Aynı şekilde sahipsiz ve başıboş gezen hayvanların da özellikle çocuklarımıza, kadınlarımıza, savunmasız insanlarımıza saldırıları da gözlemlenmektedir. Bu sorunun önüne geçmek öncelikle yerel yönetimlerin görevleridir. İnsan- canlı dengesi kurulmalı.
- Hem insanlarımız zarar görmesin hem de hayvanlarımız zulme maruz kalmasın düşüncesindeyiz. Zulmün pişmanlığı olmaz.
'Önerimiz 12 Eylül darbe anayasasında tadilat yapmak değildir'
- MHP olarak 4 Mayıs’ta cumhuriyetin 100. yılını kucaklayacak 100 maddelik anayasa teklif metnini paylaşmıştık.
- Önerimiz 12 Eylül darbe anayasasında tadilat yapmak değildir. Zillet İttifakı’nın anayasa değişikliği önerisi ölü doğmuştur.
'Zillet ittifakının akıl hocası HDP’dir, PKK’dır'
- Zillet ittifakının akıl hocası HDP’dir, PKK’dır. Bunlardan hiçbir yol olamaz. Bunların yapacağı ya da değiştireceği anayasa yıkım anayasasıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne keyfi demek, hukuk devletinin mekanizmalarını tamamen aşındırdığını öne sürmek çok ağır bir bühtandır. Bu bühtan faillerinin yakasına kara bir leke olarak yapışmıştır. Şayet bugünkü temel hak ve hürriyetler hakim olmasaydı TV ekranlarından tutun da sokak aralarına varıncaya kadar Türkiye’ye hakaret edenlere fırsat verilir miydi?
- Halkın seçtiğimi cumhurbaşkanını tek dönemle sınırlayıp sembolik hale getirme önerisi cahilliğin bubituzağıdır. Zillet ittifakını oluşturan partilere çağrım gelin Cumhur İttifakı’nın yeni anayasa hazırlığına katılın.
'Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi 5’er yıllık 3 dönem olsa da...'
- Cumhur’un bir kanadı olan AK Parti de çalışmaktadır, onların da hazırlayacağı burada buluşur ise 100. yıl dönümünde Türkiye yeni bir anayasaya, yepyeni bir Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne kavuşmuş olacaktır.
- Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi 5’er yıllık 3 dönem olsa da yeni yüzyılın 25 yılını tamamen lider ülkeye doğru hızla götürsek.