Pentagon'dan Kiev'e NASAMS hava savunma sistemi

ABD'nin Ukrayna'ya iki NASAMS hava savunma sistemi ve çeşitli askeri mühimmatlar göndereceği bildirildi.

Pentagon, ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO Liderler Zirvesi'nde ilk defa açıkladığı yeni askeri yardım paketinin detaylarını paylaştı. Buna göre 820 milyon dolar değerindeki yardım paketinin içerisinde iki NASAMS hava savunma sistemi, dört topçu radarı ve 10 bin adet topçu ekipmanı bulunuyor.

Reuters'ın haberine göre, ABD'li bir üst düzey savunma yetkilisi gönderilecek topçu radarlarının Raytheon-Technologies şirketinin AN/TPQ-37 adlı modeli olduğunu söyledi. Bu modelin, daha önce gönderilen AN/TPQ-36 modelinden yaklaşık üç kat etkili menzile sahip olduğu belirtiliyor. Söz konusu radarlar ile ABD'nin Rus topçuları tarafından ağır kayıplara uğratılan Ukraynalı birlikleri korumayı amaçladığı aktarılıyor.