ABD Başkanı Biden: NATO'nun her karışını savunacağız

İspanya’nın başkenti Madrid’de 28 Haziran’da başlayan NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Zirve sonrasında açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, "Hep birlikte savunmamızı güçlendiriyoruz" derken, "Hava savunması için destek paketleri açıklayacağız. NATO'nun her karışını savunacağız" diye konuştu.

Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yeni silah tedarikinde bulunacaklarını belirten ABD Başkanı "İsveç ve Finlandiya NATO'nun üyesi olacak" ifadelerini kullandı.

Biden "Türkiye'ye F-16 satışı yapmalıyız; kongreden karar çıkacağına inanıyorum" dedi.