Stoltenberg: NATO 2014'ten beri Rusya ile yüzleşmeye hazırlanıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün yaptığı açıklamada, NATO'nun 2014'ten beri Rusya ile yüzleşmeye hazırlandığını söyledi. Madrid'deki NATO zirvesinin ikinci gününü basın toplantısında Stoltenberg, "Aslında bu olasılığa uzun zamandır hazırlandık. NATO 24 Şubat'ta aniden uyanmış ve Rusya'nın tehlikeli olduğunu ancak anlamış gibi bir durum yoktu." dedi.

Stoltenberg, "Gerçek şu ki, biz de 2014'ten beri buna hazırlanıyoruz, ittifakın doğu kısmındaki varlığımızı artırmamızın ve NATO müttefiklerinin savunmaya daha fazla yatırım yapmaya başlamasının nedeni bu" dedi.

Batı'nın Ukrayna'ya saldırısı öncesinde Rusya ile görüşmeye çalıştığını ancak Rusya'nın planlarını sürdürdüğünü söyledi.

Bugün NATO zirvesinde, Rusya'yı "tehdit" olarak nitelendiren yeni bir stratejik konsepti onaylandı ve Rusya artık NATO tarafından "ortak" olarak sınıflandırılmaktan çıkartıldı.