Pentagon'dan 'Karadeniz' açıklaması: 'İhtiyat kararıydı'

ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatması öncesinde Karadeniz'deki gemilerini çekmesine ilişkin Pentagon'dan bir açıklama yapıldı.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD donanmasının Karadeniz'deki gemilerinin Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı öncesinde çekilmesinin "çatışmayı tırmandırmama isteğini gösteren bir ihtiyat kararı" olduğunu söyledi.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Kirby "İşgalin eli kulağında olduğunu gördüğümüzden, herkese ABD'nin bir çatışmayı zorlamakla ilgilenmediğini açıkça göstermek için bu bir ihtiyat kararıydı" dedi.

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'nde soruları yanıtlayan Pentagon'un Uluslararası Güvenlikten Sorumlu Müsteşarı Celeste Wallander, ABD’nin Karadeniz’e yeniden gemi göndermesi gerektiğini söyledi.