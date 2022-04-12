Pentagon’dan Azov’un kimyasal silah iddialarına ilişkin açıklama: ‘Doğrulayamadık’

Pentagon sözcüsü sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, Mariupol'da Rusya’nın kimyasal silah kullanıldığını teyit edemediğini söyledi. İddia dün Ukrayna Ulusal Muhafızları’nın bir parçası olan neo-Nazi Azov Taburu tarafından gündeme getirilmişti.

Kirby, "Rus güçlerinin Ukrayna'nın Mariupol kentine potansiyel bir kimyasal mühimmat yerleştirdiğini iddia eden sosyal medya haberlerinin farkındayız. Şu anda doğrulayamayız ve durumu yakından izlemeye devam edeceğiz" dedi.

Ancak Kirby, "Eğer bu haberler doğruysa, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal maddelerle karıştırılmış göz yaşartıcı gaz da dahil olmak üzere çeşitli kitle kontrol ajanlarını kullanma potansiyeli hakkında sahip olduğumuz endişeleri derinden besliyor ve yansıtıyor" dedi.

Azov dün resmi Telegram kanalından paylaştığı mesajında bölgeye insansız hava aracıyla "kökeni bilinmeyen zehirli bir maddenin" atıldığını ve etkilenenlerin nefes almakta zorlandığı ve baş dönmesi yaşadığını iddia etti. Bugünse Azov sözde kimyasal saldırıdan etkilenenlerin durumun iyi olduğunu ancak öncesinde ateş ve kulak çınlamasının yanı sıra solunum sorunları yaşadıklarını iddia ettiği bir video paylaştı.

Ancak Mariupol Belediye Başkan Yardımcısı, kimyasal saldırı iddialarının doğrulanmadığını açıkladı. Yetkili pazartesi günü Azovstal çelik fabrikası alanına “bir şeyin düştüğünün kesinlikle doğru” olduğunu söylerken, “zehir mi yoksa başka bir şey mi olduğundan emin değiliz” dedi.