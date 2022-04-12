İngiliz bakan: Rusya kimyasal silah kullandıysa tüm seçenekler masada olacak

İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Sky News'a konuşan Heappey, Mariupol kentinde kimyasal silah kullanıldığına dönük iddiaların doğrulanmadığını ancak Rusya'nın bu silahların kullanması durumunda İngiltere'nin "tüm seçenekleri masaya yatıracağını" söyledi.

Heappey, "Buna verilecek yanıt konusunda temkinli yaklaşmakta fayda var, ancak açık olalım ki, bu silahları kullandılarsa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın vereceği yanıt konusunda tüm seçeneklerin masada olduğunu bilmeli. Bu çok etkili ve iyi değerlendirilmiş bir yanıt olacak" dedi.