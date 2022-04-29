Pentagon'dan ABD vatandaşlarına: Ukrayna'ya savaşa gitmeyin

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ABD vatandaşlarına Ukrayna'ya savaşmaya gitmemeleri çağrısında bulundu.

AFP'nin haberine göre Pentagon Sözcüsü John Kirby CNN'e yaptığı açıklamada "Amerikalılara Ukrayna'ya gitmeme çağrısı yapmaya devam ediyoruz. Burası aktif bir savaş bölgesi, seyahat edilecek bir yer değil" dedi.

Kirby'nin bu sözleri 22 yaşındaki ABD vatandaşı paralı asker Willy Joseph Cancel'ın Ukrayna'da Pazartesi günü öldüğüne ilişkin CNN'in haberinin ardından geldi.

Cancel'ın ailesine başsağlığı dileyen Kirby, onun "fedakar güdüleri"ni anladığını ancak Ukrayna'yı desteklemenin "güvenli ve etkili yolları" olduğunu söyledi.