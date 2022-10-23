'Pentagon Ukrayna'ya daha fazla HIMARS satmayı reddetti'

New Yorker dergisinde yer alan ve ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) bir kaynağa dayandırılan makaleye göre ABD, sınırlı endüstriyel kapasite nedeniyle Ukrayna'ya çok sayıda HIMARS çok namlulu roketatar sistemleri tedarik etmeyecek.

Dergiye konuşan Pentagon yetkilisi, “Onlara hemen söyledik, ‘Bu sistemlerden fazla almayacaksınız’. Zira (bu sistemler) Dünya gezegeninde sınırsız sayıda yok” açıklamasında bulundu.

Sputnik'in aktardığına göre her bir fırlatma düzeneğinin yaklaşık 7 milyon dolar maliyeti olduğuna dikkat çekilen makalede, uzmanlara göre Ukrayna ayda 5 binin üzerinde füze harcarken, silah üreticisi Lockheed Martin’in ise bir yılda sadece 9 bin füze ürettiği ifade edildi.