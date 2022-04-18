Pentagon: Ukrayna birliklerine obüsler için eğitim vereceğiz

ABD medyasına konuşan üst düzey bir ABD savunma yetkilisi, Pentagon'un Ukrayna birliklerine Rusya ile savaşında yardımcı olmak için Ukrayna'ya gönderilen obüs topçu sistemlerinin nasıl kullanılacağı konusunda eğitim vereceğini söyledi.

Pentagon yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre ABD güçleri "önümüzdeki günlerde" Ukrayna güçlerine "ülke dışında" obüsler konusunda eğitim verecek. Yetkili, Ukrayna birliklerinin eğitim sonrası ülkelerine dönerek bilgileri diğer askerlere aktaracağını söyledi.

“Önümüzdeki birkaç gün içinde bu eğitime başlayabileceğimize inanıyoruz. Bu sadece ilk çabalar olacak" diyen Pentagon yetkilisi sözkonusu eğitimlerin başka yerlerde ve başka zamanlarda da olabileceğini söyledi.

Pentagon sözkonusu eğitimlerin nerede verileceğine ilişkin bir açıklama yapmadı ancak bu eğitimlerin binlerce ABD gücünün konuşlandırıldığı Polonya ve Romanya'da verilebileceği belirtiliyor.