'İngiliz ve ABD'li özel kuvvetler savaşın başından beri Ukrayna'da'

Fransız istihbarat teşkilatından bir kaynak, Le Figaro gazetesine yaptığı açıklamada, İngiltere ve ABD'den özel kuvvetlerin şubat ayının sonlarında Rusya'nın askeri harekatının başlamasından bu yana Ukrayna'da olduğunu belirtti.

Sputnik'in aktardığına göre, gazetenin önde gelen dış haber muhabirlerinden Georges Malbrunot, geçen hafta cumartesi günü İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a Kiev'e yaptığı ziyaret sırasında SAS'a bağlı askerlerin eşlik ettiğini ve korumalık yaptığını söyledi.

Daha önce İngiliz gazetesi Daily Mirror, onlarca 'emekli' SAS kuvvetinin Ukrayna ordusuyla tecrübe paylaşımı için Ukrayna'ya gittiğini veya gitmeyi planladığını bildirmişti. Haberde askerlerin 'hizmetlerinin karşılığını bir Avrupa ülkesi ya da özel bir güvenlik şirketi aracılığıyla' aldıkları belirtilmişti.