Pentagon: Sınırdaki Rus askerlerinin yüzde 80'i Ukrayna'ya girmeye hazır

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili gazetecilere verdiği demeçte, Ukrayna sınırında bulunan Rus askeri kuvvetlerinin yüzde 80'inin "ileri pozisyonlarda ve Ukrayna’ya girmeye hazır" olduğunu öne sürdü.

Pentagon’da düzenlenen bir brifing sırasında gazetecilere demeç veren üst düzey yetkili, Ukrayna ve Belarus çevresinde konuşlanan Rus askeri güçlerinin "bir işgal için olabildiğince hazır" olduğunu ifade etti.

Yetkili, Rus askerlerinin Ukrayna sınırına "oldukça yakın" olduğunu belirterek, bazı birliklerin sınıra "5 kilometre mesafeden daha yakın olduğunu” aktardı.

Rusya’nın "tam anlamıyla Ukrayna’ya girmeye hazır olduğunu" ileri süren yetkili, "büyük ölçekli bir istila için" Rusya’nın ihtiyaç duyacağı tahmin edilen güçlerin "neredeyse yüzde 100'üne" sahip olduğu görüşünü savundu.