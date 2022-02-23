Polonya Cumhurbaşkanı: Rus vatandaşlarının ülkeye girişini engelleyebiliriz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşen Polonya Cumhurbaşkanı Duda ülkesine Rus vatandaşlarının girişini bloke edebileceklerini söyledi.

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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda Ukrayna'nın doğusunda durumun ağırlaşması durumunda Rus vatandaşlarının Polonya'ya girişine engel olabileceklerini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir araya gelen Duda düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya'ya karşı yaptırımların çok güçlü olması gerektiğini savunan Duda, Polonya'nın Kaliningrad bölgesine sınırı olduğunu hatırlattı. Duda "Rusya'nın komşusu olarak, örneğin Rus vatandaşlarının seyahat etme fırsatını engelleyecek yaptırımları destekleyerek, bunu üzülerek yapacağım" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise "Ukrayna'nın güvenlik garantilerine ihtiyacı var. Açık, spesifik ve acil" ifadelerini kullandı.

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