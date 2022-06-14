Pentagon: Putin Ukrayna'nın tamamı olmasa da büyük bir kısmını ele geçirmek istiyor

ABD Savunma Bakanlığı Politikadan Sorumlu Müsteşarı Colin Kahl bugün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Bütün ülke olmasa da Ukrayna'nın önemli bir bölümünde planları olduğunu" düşündüğünü söyledi. Kahl, Rusya'nın bu hedeflere ulaşabileceğini düşünmediğini de sözlerine ekledi.

Yeni Amerikan Güvenlik Merkezi'nde konuşan Colin Kahl, Rusya'nın Ukrayna'da taktiksel kazanımlar elde edebileceğini ancak Ukrayna'nın direndiğini söyledi. Kahl, Rusya'nın savaşın seyri nedeniyle taktiksel hedeflerini kısıtlamak zorunda kaldığını, tüm Ukrayna'yı ele geçirmek için yeterli kapasiteye sahip olmadığını iddia etti.