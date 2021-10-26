Pentagon: IŞİD'in Afganistan kolu 6 ay içinde ABD'ye saldırma kabiliyetine ulaşabilir

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Savunma Politikaları Müsteşarı Colin Kahl, Kongre'ye verdiği brifingde ABD istihbarat topluluğunun Afganistan'daki IŞİD ve Kaide'yle ilgili tahminini paylaştı.

Reuters'in haberine göre Savunma Politikaları Müsteşarı Colin Kahl'ın aktardığı ABD istihbarat servislerinin tahminine göre 'IŞİD-Horasan 6 ay gibi kısa bir süre içinde ABD'ye saldırma kabiliyetine sahip olabileceği gibi bunu yapmaya da niyetli'.

ABD Başkanı Joe Biden 30 Ağustos'ta askerleri tamamen çekerek Afganistan'ı Taliban'ın kontrolüne terk etmişti. Çekilme henüz tamamlanmamışken Kabil Havaalanı'na düzenlediği bombalı saldırılarla aralarında ABD askerlerinin de olduğu onlarca can alan IŞİD-Horasan ise hem yeterince İslamcı bulmadığı rakibi Taliban'a hem de Şiiler başta olmak üzere sivillere yönelik saldırıları tırmandırdı. Hatta doğudaki Celalabad şehrinden IŞİD-Horasan'ın bir Taliban militanının kafasını kestiği haberi geldi.