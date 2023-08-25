Pentagon: İlk değerlendirmemiz Prigojin'in öldürüldüğü yönünde

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Tver’de düşen özel jette hayatını kaybeden Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in "öldürüldüğünü" öne sürdü.

The Hill'in haberine göre; Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryde, Prigojin'in ölümüne ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Ryde, ABD'nin Prigojin'in öldürüldüğünü düşündüğünü vurgulayarak, "Çeşitli faktörlere dayalı ilk değerlendirmemiz onun muhtemelen öldürüldüğü yönünde" dedi.

Düşen özel jete, karadan havaya füzenin ateşlendiği yönündeki iddiaları doğrulayacak hiçbir bilgi olmadığını aktaran Ryde, jetin içinde bir bombanın patlayıp patlamadığı konusunda ise yorum yapmaktan kaçındı. (AA)