Pentagon: Danimarka, Ukraynalı pilotların F-16 eğitimi için ABD’den destek talebinde bulundu

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Danimarka’dan gelen destek talebinin gözden geçirildiğini aktararak Danimarka ve Hollanda’nın Ukraynalı pilotlara yönelik eğitimin geliştirilmesinde başı çektiğini vurguladı.

Ryder, konunun geçen hafta düzenlenen Ukrayna Temas Grubu Toplantısı'nda ele alındığını dile getirdi.

Eğitimin bu yıl sonundan önce "Avrupa'da bir yerde" düzenlenmesinin beklendiğini söyleyen Ryder, "ABD, bu eğitimi gerçekleştirmek için müttefiklerimizle yakın işbirliği içinde çalışacak" dedi.

Ukrayna ordusuna F-16 eğitimi vermek üzere oluşturulan Avrupa koalisyonuna Danimarka ve Hollanda’nın öncülük edeceği, ABD’li yetkililerce ilan edilmişti.

Ukrayna'nın bir süredir talep ettiği F-16 savaş uçaklarını kullanacak Ukraynalı pilotların eğitimi konusunda Polonya, Norveç, Belçika ve Portekiz gibi bazı ülkelerin istekli olduğu açıklanmıştı. (AA)