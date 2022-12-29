Pentagon: Afgan mülteciler kendilerini kapattığımız askeri üslere 259 milyon dolarlık zarar verdi

ABD, Taliban'la anlaşarak Afganistan'dan çekilirken 2021'in Ağustos ayında 122 binden fazla insanı ülkeden uçakla çıkarmıştı. ABD ülkeden tahliye ettiği Afganistan vatandaşlarının önemli kısmını askeri üslerde tutmaya devam ederken, yayınlanan son Pentagon raporu, söz konusu üslerde hasar oluştuğunu öne sürerek mültecileri suçladı.

Yayınlanan Pentagon raporunda ABD'de ve yurtdışındaki askeri üslerde tutulan Afgan mültecilerin, tesislere yaklaşık 259,5 milyon dolar zarar verdiği iddia edildi.

"Müttefiklere Hoş Geldiniz Operasyonu" ve "Müttefiklerin Sığınağı Operasyonu" kapsamında ABD ve NATO destekli hükümete bir şekilde yardım etmiş olan tercümanlar, büyükelçilik çalışanları ve diğer Afgan siviller, Fort Bliss, Fort Lee, Fort McCoy, Fort Pickett ve Camp Atterbury, Deniz Piyadeleri Quantico Üssü, McGuire-Dix-Lakehurst Ortak Üssü ve Holloman Hava Kuvvetleri dahil olmak üzere 11 farklı Ordu, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri üssünde 'barındırılmaya' başlanmıştı. Afgan sivillerin 'geçici olarak bulundukları' belirtilen ABD'deki üsleri terk etme hakları bulunmuyor.

ABD'deki üslerin yanı sıra mülteciler ek olarak İspanya'daki ABD Deniz Üssü Rota, İtalya'daki ABD Deniz Hava Üssü Sigonella, ve Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde bulunuyordu.

Öte yandan ekipman ve sarf malzemelerinden oluşan mültecilerin barınma maliyetinin 3 milyon dolar olduğu bilgisi de Pentagon raporunda yer aldı.

Ağustos 2021'de Afganistan'dan tahliye edilen 68 binden fazla mülteci ABD'ye yerleştirilmiş, Avrupa ülkeleri ise yaklaşık 42 bin 500 kişiyi almıştı.