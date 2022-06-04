Pensilvanya'da Cumhuriyetçi Parti'nin senato adayı Trump destekli Dr. Öz oldu

ABD'de sağlık programları ile ünlenen Mehmet Öz, Cumhuriyetçi Parti'nin Pensilvanya eyaleti senatörlük seçiminin kazanan tarafı oldu. Donald Trump destekli senatör adayı Öz'ün rakibi Dave McCormick ön seçimlerde kaybettiğini kabul etti.

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın da desteklediği Dr. Öz, 8 Kasım'da yapılacak seçimlerde Demokrat Parti'nin kesinleşmiş adayı John Fetterman ile yarışacak.

Resmi verilere göre Dr. Öz, rakibi Dave McCormick'e karşı sadece 916 oyla kazandı. Edison Research'e göre Öz, McCormick'e verilen 418.727 oya karşılık 419.643 oy aldı.