Mehmet Öz, Cumhuriyetçi Parti'den ABD Senatosu'na aday oluyor

“Dr. Oz Show" adlı sabah programıyla ünlü olan Türkiye kökenli ABD'li Mehmet Öz, Salı günü yaptığı açıklamada 2022'de Senato'daki Pennsylvania koltuğuna Cumhuriyetçi Partiden aday olacağını duyurdu.

Cleveland doğumlu Öz, pandemi nedeniyle aday olmaya niyetlendiğini söyledi. The Washington Examiner'da adaylığını açıklayan Öz, Covid-19'a yönelik önlemlere karşı bir retorik kullandı. Pandemiye yönelik “zorunlu” politikaları eleştiren Öz, “seçkinler" tarafından “parklarımızı kapatan, okullarımızı kapatan, iş yerlerimizi kapatan ve özgürlüğümüzü elimizden alan” kararlar uygulandığını söyledi.

Pennsylvania'daki Demokrat Partili vali Tom Wolf, vakaların artması nedeniyle işletmeleri kapatma emirleri gerekçe gösterilerek 2020'nin büyük bölümünde Cumhuriyetçiler tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldı.

61 yaşındaki Öz, sunduğu "sağlığa dair" sabah programıyla ABD'de ve Türkiye'de tanınıyor. Öz, bu alanda henüz bir olumlu sonuç vermiş bir çalışma bulunmadığı konusunda araştırmacıların uyarıda bulunmasına rağmen, koronavirüse karşı hidroksiklorokinini övdü.

Yanlış 'tıbbi reklam'dan ceza almıştı

Kendisi "kalp cerrahı" olan Öz, programında "tüm konularda tıbbi tavsiyeler verdiği" için güvenilirliği sorgulanan bir karakter. 2014'te, TV şovunu yanlış bir şekilde kilo kaybı vaat eden yiyecekleri ve diyet takviyelerini tanıtmak için kullanması üzerine Senato tarafından soruşturmaya maruz kalmış ve 9 milyon dolarlık cezaya çarptırılmıştı.

2016 yılında Donald Trump'ı TV programında ağırlayan ve Beyaz Saray'ın spor ve beslenme danışma konseyine seçilen Mehmet Öz, buna karşın kendini “ılımlı bir Cumhuriyetçi” olarak tanımlıyor. Öz, siyasi ilham kaynağının eski Kaliforniya valisi ve bir Trump eleştirmeni olan Arnold Schwarzenegger olduğunu öne sürüyor.

Adaylığını duyurduğu açıklamasında Öz, kendisini "seçkinlerin düşmanı" ve kariyeri boyunca “müesses nizamla savaşan” biri olarak nitelendirdi. "Seçkinlerin düşmanı" olduğunu öne süren Öz'ün net varlığının 100 milyon dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.

Öz ayrıca açıklamasında "Amerika'nın ruhunu değiştirmek ve onu zehirli ideolojileriyle yeniden tasavvur etmek isteyenlerle yüzleşmeliyiz." dedi.