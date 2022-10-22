Pendik'teki silahlı çatışmada ölü sayısı 2'ye yükseldi

İstanbul Pendik'te işten eve dönerken iki grup arasındaki silahlı çatışmada arada kalan Şahset Beştaş hayatını kaybetmişti.

DHA'nın haberine göre, çıkan çatışmada yaralı olarak hastaneye kaldırılan Umut C.K. de bugün hayatını kaybetti.

Olay sonrasında polis tarafından yapılan incelemede, Şerafettin K. ve Adem A. arasında alacak verecek meselesi olduğu tespit edildi. Olayda İsmail A. Adem A., Yavuz Ş. ile Şerafettin K. ve Umut C.K. arasında silahlı çatışma çıktığı öğrenildi.

İsmail A. ve Adem A. gözaltına alınırken, şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan Adem A.'nın üzerinde tabanca ve 8 mermi ele geçirildi.